FOREX-Euro galleggia su dollaro, mercato prudente in vista verdetto Bce su Qe

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - L'euro è poco mosso sul dollaro, con gli investitori restii a muovere le proprie posizioni a due giorni del verdetto della Banca centrale europea sul quantitative easing, in agenda dopodomani, giovedì 26 ottobre. ** Stamane gli indici Pmi (Purchasing managers' index) a cura di Markit hanno evidenziato un rallentamento del ritmo di crescita economica del settore privato della zona euro, che resta comunque solida . ** Il numero uno della Bce Mario Draghi dovrebbe mantenere un tono rassicurante, delineando una graduale riduzione dello stimolo monetario, alla luce del miglioramento del quadro economico, ma senza fughe in avanti, vista l'assenza di segnali univoci di una risalita dell'inflazione verso il target perseguito dall'istituto per mandato (inferiore ma vicino al 2%) ** Secondo le attese degli economisti interpellati da Reuters in un sondaggio, Francoforte dovrebbe annunciare una riduzione del ritmo mensile degli acquisti asset a 40 miliardi di euro dai 60 miliardi attuali da gennaio, prolungando la durata del programma di 6-9 mesi. ** Intorno alle 13,50 l'euro è in lieve rialzo a 1,1752 dollari da 1,1747 del fine di seduta di ieri e resta comunque vicino ai mimini da due settimane segnati di recente. A contenere la forza della valuta unica anche l'incerta evoluzione della crisi catalana. ** Debole lo yen, che cede lo 0,3% sia sul dollaro e lo 0,4% che sull'euro, rispettivamente in salita a 113,80 yen e a 133,78 yen . ORE 13,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1752/55 1,1747 DOLLARO/YEN 113,83/85 113,27 EURO/YEN 133,79/83 133,26 EURO/STERLINA 0,8930/32 0,8902 ORO SPOT 1.276,51/6,87 1.281,69