FOREX-Euro guarda a evoluzioni crisi catalana, yen paga vittoria Abe

NEW YORK, 23 ottobre (Reuters) - In apertura di settimana sul mercato dei cambi la valuta unica risente delle evoluzioni della crisi catalana, in calo di circa 0,3% nei confronti del dollaro. ** Arretra all'incirca dello stesso ordine di grandezza nei confronti del biglietto verde anche lo yen, dopo la facile vittoria di Shinzo Abe sancita dalle ultimi elezioni anticipate. ** Il cross del dollaro/yen arriva al record degli ultimi tre mesi con una breve puntata oltre quota 114. ** Aggiudicatosi il terzo mandato, il leader Ldp è da sempre fautore di una politica monetaria e fiscale ultra-espansiva, che predilige un indebolimento del cambio a incentivo delle esportazioni. ** Spostando l'attenzione alla Spagna, gli ultimi commenti sono quelli della vice premier Soraya Saenz de Santamaria, che spiega che il leader catalano Carles Puigdemont perderà qualsiasi potere e smetterà di ricevere qualsiasi retribuzione economica da parte del governo una volta che il Senato abbia approvato il commissariamanto della regione imponendo l'articolo 155 della costituzione. ** La risposta arriva dal ministro degli Esteri catalano, secondo cui l'Unione europea perderebbe credibilità in caso accettasse le imposizioni di Madrid. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1756/60 1,1767 DOLLARO/YEN 113,77/79 113,50 EURO/YEN 133,7/312 133,71 EURO/STERLINA 0,8912/16 0,8932 ORO SPOT 1.275,41/5,53 1.280,33