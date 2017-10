FOREX-Dollaro stimolato da speranze riforma fiscale Trump

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - La speranza di uno stimolo all'economia Usa ha stimolato il dollaro. Le aspettative si sono rafforzate ieri, dopo che la riforma fiscale promessa dal presidente Usa Donald Trump è apparsa più vicina con l'approvazione in Senato di un progetto di bilancio per l'anno fiscale 2018 che apre la strada per un taglio alle tasse senza supporto democratico. ** "Abbiamo la storia della 'Trumpflation' che è ritornata nella notte, ma io starei attendo a comprare dollari solo su questo driver prima che si faccia più chiarezza, anche se ci aspettiamo una generale forza del dollaro nel quarto trimestre" dice Thu Lan Nguyen, strategist di Commerzbank a Francoforte. ** Sull'attesa della riforma il dollaro era salito al massimo dei 14 anni a inizio gennaio, ma da allora, proprio sul dissolversi di tali prospettive, è sceso di oltre il 12% contro un paniere di valute. ** Attorno alle 10,35 l'indice del dollaro contro un paniere di valute avanza di quasi lo 0,3% a 93,525. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1804/06 1,1850 DOLLARO/YEN 113,43/44 112,53 EURO/YEN 133,88/91 133,37 EURO/STERLINA 0,8984/87 0,9004 ORO SPOT 1.280,52/0,65 1.289,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia