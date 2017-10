FOREX-Dollaro forte su attese per successore Yellen e riforma fisco

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Dollaro in rialzo sulle principali controparti, sostenuto dal rafforzarsi delle attese per un successore più aggressivo di Janet Yellen alla guida della Fed e dalle aspettative per alcuni progressi sul fronte della riforma fiscale americana. ** Nelle contrattazioni europee del mattino l'indice sul dollaro sale dello 0,05% a 93,53, ampliando il rialzo rispetto al minimo di due settimane e mezzo toccato venerdì a 92,749. Ieri l'indice è salito fino a 93,729. ** "Le notizie giunte nella notte sui progressi sul fronte della riforma fiscale sembrano far bene al dollaro ma, prima di un ulteriore rafforzamento, dobbiamo registrare una serie di dati macro forti", spiega l'analista valutaria di Rabobank, Jane Foley. ** Lunedì scorso al Senato Usa i Repubblicani hanno ottenuto il sostegno per il voto su una risoluzione di bilancio fondamentale per le speranze del presidente Donald Trump di portare a termine la riforma del fisco prima di gennaio. ** Mentre il mercato dà pressoché per certo un rialzo dei tassi Usa a dicembre, gli operatori continuano a monitorare con attenzione chi prenderà il posto di Janet Yellen alla guida della Fed, in vista della scadenza del mandato a febbraio. ** Trump può contare su una rosa di cinque candidati da cui sceglierà il successore di Yellen e ne annuncerà il nome probabilmente prima di partire per il viaggio in Asia a inizio novembre, come riferito da una fonte vicina alla situazione. ** Alla stessa ora, l'euro scambia in un corridoio piuttosto ristretto ed è piatto contro il dollaro a 1,1757. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1761/64 1,1766 DOLLARO/YEN 112,49/50 112,19 EURO/YEN 132,31/33 132,00 EURO/STERLINA 0,8925/26 0,8874 ORO SPOT 1.282,40/2,72 1.284,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia