FOREX-Dlr a massimi seduta su euro e yen su incremento salari Usa

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - Accelera il dollaro, ai massimi da metà agosto nei confronti dell'euro, dopo la diffusione dei dati sul mercato del lavoro Usa, tra i quali sembra aver colpito l'attenzione degli operatori soprattutto quello sull'incremento dei salari, confermando le attese di rafforzamento dell'inflazione e dunque di rialzo dei tassi da parte della Fed. ** Gli occupati non agricoli sono calati in settembre di 33.000 unità contro attese per un incremento di 90.000, un dato sui cui pesa l'effetto temporaneo del passaggio degli uragani Irma e Harvey sul territorio Usa. I salari medi tuttavia hanno registrato un incremento congiunturale dello 0,5%, su attese di un +0,3% . ** A seguito dei 'payroll' l'euro/dollaro è sceso al nuovo minimo intraday ai 1,1670, dopo essersi riportato sopra quota 1,17 nella parte finale della mattinata. ** Parallelamente il dollaro/yen ha raggiunto un picco intraday a 113,41, con un movimento di apprezzamento di circa mezzo punto percentuale. ** Il dato odierno supporta dunque la previsione di una ripresa dell'inflazione Usa, la cui debolezza ad oggi aveva rappresentato il principale elemento di cautela riguardo l'estensione del ciclo restrittivo della Fed. ** Le probabilità di un rialzo dei tassi nel meeting di dicembre proiettata dai futures sui Fed Fund è ora salita al 93%, dall'83% precedente la diffusione dei dati occupazionali. ** La positiva congiuntura economica, insieme ai segnali di avanzamento della riforma fiscale dell'amministrazione Trump e alla previsione di un successore dell'attuale governatore Janet Yellen che verrà scelto tra le fila dei falchi, hanno innescato la ricopertura di diverse posizioni corte sul biglietto verde, legate alla convinzione che la banca centrale sarebbe intervenuta sui tassi al massimo due volte entro i prossimi 12 mesi. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1690/91 1,1710 DOLLARO/YEN 113,29/32 112,81 EURO/YEN 132,46/51 132,11 EURO/STERLINA 0,8956/60 0,8925 ORO SPOT 1.264,66/5,43 1.267,65