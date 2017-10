FOREX-Dollaro prende una pausa in attesa occupati mensili Usa domani

NEW YORK, 5 ottobre (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa il biglietto verde si prende una piccola pausa, consolidando le posizioni rispetto alle principali controparti in vista del dato chiave sugli occupati mensili di settembre in arrivo domani. ** Da un mese a questa parte l'indice del dollaro ha recuperato circa 3%, sulla scorta delle ultime incoraggianti statistiche circa lo stato di salute della prima economia mondiale. ** Sempre sul fronte macro, i dati a cura del dipartimento al Commercio mettono in evidenza una discesa superiore alle attese del passivo della bilancia commerciale di agosto a quota 42,4 miliardi, contro i 42,7 miliardi delle attese e dopo i 43,6 miliardi di luglio. ** Migliore del previsto anche la statistica settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione. ** Tornando al dato di domani, l'idea è di vedere come sulla statistica Adp pubblicata ieri un indebolimento del mercato del lavoro da mettere in relazione all'effetto degli uragani Harvey e Irma: la mediana delle attese raccolte da Reuters ipotizza che nel mese di settembre siano stati creati 90.000 nuovi posti di lavoro, contro i 156.000 di agosto. ** Nel rendiconto dell'ultimo consiglio Bce sui tassi si legge che i banchieri centrali hanno valutato nella riunione di settembre i pro e i contro delle varie opzioni sul futuro del programma degli acquisti Qe. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1735/37 1,1759 DOLLARO/YEN 112,45/49 112,74 EURO/YEN 131,97/2,04 132,58 EURO/STERLINA 0,8927/31 0,8877 ORO SPOT 1.276,01/46 1.274,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia