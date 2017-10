FOREX-Dollaro consolida posizioni dopo rally, attesi verbali consiglio Bce

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il biglietto verde si conferma ben intonato sulle principali controparti del mercato valutario, consolidando le posizioni dopo la brillante performance degli ultimi giorni. ** L'attenzione degli investitori si concentra sulla diffusione dei verbali dell'ultimo consiglio Bce di politica monetaria. ** Al termine della riunione di inizio settembre, Mario Draghi ha dichiarato che la recente forza dell'euro preoccupa una parte del consesso dei banchieri, per quanto il cambio non sia par la Bce un obiettivo. ** Tra le principali ricadute dell'apprezzamento del cambio, che comunque accentua la volatilità del mercato, l'indesiderato effetto di impedire la ripresa dell'inflazione nella zona euro. ** Il cross dell'euro/dollaro si mantiene al di sotto di 1,18 dopo essere scivolato negli scorsi giorni a 1,1695, minimo delle ultime sei settimane. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1771/73 1,1759 DOLLARO/YEN 112,69/72 112,74 EURO/YEN 132,66/68 132,58 EURO/STERLINA 0,8922/26 0,8877 ORO SPOT 1.275,74/89 1.274,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia