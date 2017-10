FOREX-Dollaro sale leggermente dopo dati lavoro Usa migliori di attese

NEW YORK, 4 ottobre (Reuters) - Lieve apprezzamento del dollaro subito dopo la diffusione dei dati Usa sul mercato del lavoro nel settore privato che si sono mostrati più solidi del previsto. ** Relative a settembre e considerate un tradizionale anticipatore dei numeri del governo in agenda per venerdì, le cifre Adp hanno mostrato un incremento di 135,000 unità a fronte di attese per 125.000. ** Sullo sfondo, a imprimere un andamento al mercato, restano gli scenari per la successione di Janet Yellen alla guida della Fed. Negli scambi del mattino, il dollaro si è indebolito perché si sono rafforzate le aspettative che il successore di Yellen possa essere un candidato meno 'hawkish' di quanto non si pensasse in un primo momento. ** Gli operatori inoltre scommettono su un altro rialzo dei tassi Usa entro fine anno. ** L'euro risente solo in minima parte dei timori per l'esito della questione catalana con il leader indipendentista Carles Puigdemont che alle 21, ora italiana, ha detto che farà un annuncio. ** Secondo quanto riferito a Bbc, tra qualche giorno -- entro la fine della settimana o al massimo all'inizio della prossima -- verrà formalizzata la richiesta di indipendenza da Madrid, un gesto che smorza le speranze per una soluzione "morbida" della vicenda dopo il referendum di domenica scorsa. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1767/68 1,1742 DOLLARO/YEN 112,47/49 112,84 EURO/YEN 132,34/36 132,52 EURO/STERLINA 0,8870/74 0,8870 ORO SPOT 1.277,01/45 1.271,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia