FOREX-Dollaro in calo su indiscrezioni su successore Yellen

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Il dollaro si allontana dal massimo di sette settimane sulle indiscrezioni che il presidente Usa Donald Trump possa scegliere alla guida della Fed un esponente meno aggressivo di quanto ci aspettasse in un primo momento. ** Ieri il biglietto verde ha toccato il massimo da metà agosto nei confronti di un paniere di valute , grazie ai dati macro più robusti del previsto ma anche alle attese di un altro rialzo dei tassi Fed entro fine anno. ** Oggi però il trend si è invertito dopo un'indiscrezione di stampa secondo cui il governatore Fed Jerome Powell sarebbe favorito rispetto all'ex governatore Kevin Warsh da parte del segretario del Tesoro Steven Mnuchin. Sia Warsh che Powell sono stati ascoltati alla Casa Bianca la scorsa settimana. ** Se da un lato entrambi sono considerati candidati con buone possibilità di succedere alla presidente Fed Janet Yellen, il cui incarico terminerà a febbraio, Powell viene considerato più accomodante di Warsh, che ha criticato in passato il programma di acquisto bond della Fed. ** "Soltanto un paio di giorni fa tutti erano certi che il nuovo presidente Fed sarebbe stato Warsh, considerato dal mercato come più favorevole a una politica restrittiva", commenta Ulrich Leuchtmann, responsabile currency research di Commerzbank a Francoforte. ** "Adesso invece tutti pensano che sarà Powell che secondo gli operatori metterà in atto una politica di incrementi molto, molto graduale. Di base, Warsh viene visto bene, Powell male". ** L'euro , attorno alle 10,30, scambia a 1,1762 sul dollaro, in rialzo dello 0,2% in seduta e lontano dal minimo di un mese e mezzo visto ieri a 1,1695. ** A pesare sulla divisa unica la situazione della Catalogna, e gli sviluppi successivi al referendum di domenica, anche se non sembra risentire particolarmente delle parole del leader indipendentista, Carles Puigdemont, secondo cui la dichiarazione di indipendenza è questione di giorni. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1762/65 1,1742 DOLLARO/YEN 112,54/58 112,84 EURO/YEN 132,40/41 132,52 EURO/STERLINA 0,8876/78 0,8870 ORO SPOT 1.275,11/88 1.271,60