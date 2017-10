FOREX-Euro risale da minimi, ma pesa incertezza politica

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - Dopo aver toccato il minimo delle sei settimane contro il dollaro, l'euro è rimbalzato consolidando le posizioni dopo la caduta, anche se gli investitori restano cauti sulle prospettive della moneta unica nei prossimi mesi, in un quadro di crescente incertezza politica in Europa. ** L'inatteso risultato delle elezioni tedesche il 24 settembre e il voto per l'indipendenza della Catalogna segnato da violenze hanno frenato la corsa rialzista dell'euro, con i mercati che aspettano che la moneta ritocchi i minimi di luglio a 1,15 dollari. ** "Credo che ci sia la possibilità, visto quello che sta accadendo in Spagna in questo momento e dato che la Germania non ha ancora un governo e non sembra probabile ne abbia uno presto, che l'incertezza politica peserà sull'euro" dice Michael Hewson strategist at CMC Markets. ** La valuta Usa è stata invece sostenuta da buoni dati macroeconomici, in particolare dalla forte lettura dell'attività manifatturiera Usa, che hanno determinato un rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e rafforzato le attese di un rialzo dei tassi d'interesse da parte della Fed entro la fine dell'anno. ** Contro la valuta Usa, l'euro ha infranto al ribasso la soglia di 1,17 dollari per la prima volta da metà agosto, portandosi fino a 1,1694 dollari. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1748/49 1,1730 DOLLARO/YEN 113,06/07 112,75 EURO/YEN 132,83/84 132,29 EURO/STERLINA 0,8874/76 0,8835 ORO SPOT 1.270,28/40 1.270,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia