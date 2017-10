FOREX-Timori Catalogna abbattono euro, dollaro si mantiene forte

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - L'euro si mantiene debole a metà seduta, colpito dalle tensioni e dalle violenze relative al referendum sull'indipendenza della Catalogna, con gli investitori in attesa di comprenderne gli effetti. ** Gli indici Pmi europei hanno evidenziato oggi che l'attività manifatturiera a settembre è cresciuta ai massimi da inizio 2011 e lo slancio sembra orientato a proseguire anche a ottobre grazie a un'accelerazione dei nuovi ordini. L'indice Pmi manifattura della zona euro a cura di IHS Markit è salito a 58,1 da 57,4 di agosto, appena sotto la stima flash di 58,2 ma comunque al livello più alto da febbraio 2011 . ** "Dopo le elezioni francesi, si è visto uscire dall'Europa molto premio di rischio... ma adesso c'è un altro voto europeo contro lo status quo, quindi per i mercati finanziari i rischi politici in Europa sono aumentati", dice lo strategist di Ubs Constantin Bolz. "Ci sarà un po' di rumore nel corso della settimana, ma le nostre aspettative generali non sono di un impatto drammatico e prolungato". ** Di fatto però il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy si trova ad affrontare la più grossa crisi costituzionale della Spagna degli ultimi decenni, dopo che il voto sull'indipendenza ha aperto la porta alla secessione della sua regione più ricca. Il ministro della Giustizia spagnolo Rafael Catala ha detto oggi che la Spagna potrebbe usare il suo potere costituzionale, applicando l'articolo 155, per sospendere l'autonomia catalana se il parlamento regionale dichiarasse l'indipendenza . ** Il tentativo del governo di Madrid di evitare il referendum con l'uso della forza è stato criticato da diversi Stati membri dell'Ue, compresa Gran Bretagna e Belgio. Stamani, l'esecutivo Ue ha sottolineato che il voto non è legale ma ha esortato il governo spagnolo al dialogo, sostenendo che la violenza non può essere uno strumento in politica . ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1755/56 1,1812 DOLLARO/YEN 112,66/67 112,47 EURO/YEN 132,43/47 132,90 EURO/STERLINA 0,8855/60 0,8816 ORO SPOT 1.274,96/5,10 1.279,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia