FOREX-Dlr frena, pesano dati Usa, ma chiude settimana in rialzo

NEW YORK, 29 settembre (Reuters) - Il dollaro si avvia a chiudere la settimana di maggior apprezzamento da inizio anno, sebbene sotto i massimi dei giorni scorsi, in scia all'annuncio della riforma fiscale da parte del presidente Usa Donald Trump. ** L'annunciata riforma fiscale è alla base del rilancio delle attese di inflazione negli Usa -- la cosiddetta 'Trumpflation' -- e di rialzo dei tassi da parte della Fed: una revisione delle aspettative di mercato che ha innescato la risalita dei rendimenti sui Treasury e portato alla chiusura di numerose posizioni corte sullo stesso biglietto verde. ** L'euro/dollaro risale al massimo intraday di 1,1832 nel primo pomeriggio, in scia anche ai dati Usa di agosto su consumi e redditi, più deboli rispetto al mese precedente ; nei giorni scorsi il cambio era sceso al minimo da quasi un mese a 1,1717. Sull'intera settimana l'euro/dollaro si deprezza di circa l'1,2%, in quello che è il primo calo netto settimanale in sette mesi. ** Analogamente, frena anche il dollaro/yen che, dopo gli stessi dati Usa, segna un nuovo minimo di giornata a 112,23, contro il picco da quasi due mesi toccato l'altro ieri a 113,26. ** "Quello che abbiamo visto è stata la generale chiusura di alcune posizioni corte sul dollaro, ma affinché ciò prosegua occorre avere più dettagli sui piani fiscali di Trump e vedere che effettivamente la cosa si concretizzi", commenta James Binny di State Street Global Advisors. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1827/30 1,1784 DOLLARO/YEN 112,22/25 112,33 EURO/YEN 132,74/78 132,40 EURO/STERLINA 0,8830/33 0,8766 ORO SPOT 1.288,46/9,23 1.286,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia