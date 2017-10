FOREX-Dlr frena da massimi recenti, operatori incerti su trend

NEW YORK, 28 settembre (Reuters) - Il dollaro frena dopo i guadagni delle ultime sedute, consolidando le posizioni attorno ai massimi da circa un mese sul paniere delle principali divise internazionali, in un mercato che sconta ora un atteggiamento più aggressivo della Fed. ** L'euro/dollaro è risalito a fine mattinata fino a 1,1784 dopo essere sceso nella seduta di ieri al minimo da quasi un mese a 1,1717. ** Analogamente, nel primo pomeriggio il dollaro/yen ha frenato fino a quota 112,54, a fronte di un massimo da quasi due mesi toccato ieri a 113,26. ** A dare sostegno al biglietto verde è stato l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump della riforma fiscale che, insieme ai toni restrittivi usati di recente da diversi esponenti della Fed, ha rilanciato una più generale aspettativa di rialzo dei tassi Usa. ** "Questo è probabilmente il momento migliore per alzare i tassi Usa, gli indicatori di crescita di breve termine appaiono robusti, la volatilità del mercato è quasi su minimi record e i mercati finanziari sono in salute e vicino ai massimi", spiega Yassir Benjelloun Touimi di Dalton Strategic Partnership. ** Retorica Fed a parte, tra gli operatori restano tuttavia dubbi sull'effettivo cambio del quadro fondamentale per l'economia Usa e quindi sulle prospettive del biglietto verde. "Per come la vediamo noi si è trattato di un movimento correttivo verso l'alto e nel lungo termine l'outlook (per il dollaro) rimane ancora ribassista", commenta lo strategist di Bmo Financial Group Stephen Gallo. ** La lettura finale del Pil Usa del secondo trimestre ha indicato una crescita del 3,1% annualizzato, leggermente superiore rispetto al 3,0% della precedente rilevazione . Nella zona euro, l'inflazione armonizzata tedesca è rimasta stabile all'1,8% tendenziale in settembre (dato preliminare), contro attese per un rafforzamento a 1,9% . ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1773/75 1,1743 DOLLARO/YEN 112,67/70 112,81 EURO/YEN 132,66/71 132,48 EURO/STERLINA 0,8771/74 0,8776 ORO SPOT 1.283,76/4,53 1.280,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia