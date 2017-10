FOREX-Dollaro in rialzo su dati, ottimismo per riforma fisco Usa e Yellen

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - Il dollaro si apprezza sulle principali controparti, sostenuto dall'ottimismo per il pacchetto di riforme fiscali statunitensi e dai toni 'aggressivi' della Fed che hanno provocato un sensibile rialzo dei rendimenti dei governativi. ** In particolare, il biglietto verde ha toccato il massimo di due mesi e mezzo sullo yen -- a 113,07 -- poco dopo la diffusione dei dati macro Usa sui beni durevoli, rivelatisi migliori del previsto. Alla stessa ora l'indice sul dollaro tocca il massimo dal 23 agosto a 93,506. ** Sempre attorno alle 14,30 e sulla scia dei dati Usa, l'euro cede terreno a 1,1729 dollari al minimo dal 18 agosto. ** Relativo ad agosto, l'indice dei beni durevoli ha mostrato un incremento dell'1,7% a fronte di un consensus per +1,0% e dopo il calo di 6,8% di luglio. ** Il biglietto verde ha messo a segno un notevole deprezzamento da inizio anno sulla scia dei deludenti progressi dal punto di vista della riforma fiscale americana e del ralletamento nel percorso di graduale rialzo dei tassi Usa. ** Sulla base dell'andamento dei futures, la possibilità di un rialzo dei tassi entro dicembre ora è pari al 70%, rispetto a meno del 20% di un mese fa, con le dichiarazioni 'hawkish' della Yellen che hanno rinfocolato le attese in questo senso. ** "Le dichiarazioni di Yellen sono state ampiamente positive per il dollaro, confermando le probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre, ma con le festività cinesi della prossima settimana e con la fine del trimestre ormai imminente occorre prudenza", argomenta Josh Byrne, strategist valutario di Citibank a Londra. ** Ieri sera da Cleveland la presidente della Fed ha detto che la banca centrale deve proseguire con il percorso di graduale rialzo dei tassi nonostante la debolezza dell'inflazione. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1727/29 1,1791 DOLLARO/YEN 113,13/15 112,22 EURO/YEN 132,67/72 132,36 EURO/STERLINA 0,8762/66 0,8761 ORO SPOT 1.285,93/5,21 1.293,51 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia