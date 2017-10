FOREX-Euro in calo a minimo un mese su apprezzamento dollaro dopo Yellen

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Euro in calo al minimo di un mese penalizzato dal rialzo del dollaro innescato dalle parole di ieri della presidente Fed e da un mercato che sta ancora metabolizzando l'esito delle elezioni tedesche. ** Dopo aver guadagnato oltre il 14% da inizio anno, la divisa unica ha ceduto circa il 3% rispetto al massimo di 1,2092 toccato l'8 settembre mentre gli investitori riorientano rapidamente le aspettative di un aumento dei tassi Usa. ** Sulla base dell'andamento dei futures, la possibilità di un rialzo dei tassi entro dicembre è pari al 70%, rispetto a meno del 20% di un mese fa, con le dichiarazioni 'hawkish' della Yellen che hanno rinfocolato le attese in questo senso. ** Ieri sera da Cleveland la presidente della Fed ha detto che la banca centrale deve proseguire con il percorso di graduale rialzo dei tassi nonostante la debolezza dell'inflazione. ** Negli scambi europei del mattino, l'euro è arrivato a cedere lo 0,4% a 1,1747 sul dollaro, al minimo dal 23 agosto. La divisa unica perde terreno anche nei confronti di altre valute, toccando il minimo di dieci settimane nei confronti della sterlina e il minimo di due settimane a 1,14075 sul franco svizzero . ** "Per quanto riguarda il cambio euro/dollaro è probabile un'ulteriore correzione", spiega Kit Juckes, strategist valutario di Societe Generale a Londra. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1753/55 1,1791 DOLLARO/YEN 112,73/75 112,22 EURO/YEN 132,47/51 132,36 EURO/STERLINA 0,8776/78 0,8761 ORO SPOT 1.291,98/2,03 1.293,51 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia