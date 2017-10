FOREX-Euro soffre sotto 1,18 dollari in attesa intervento Macron

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - Prosegue e si accentua la correzione dell'euro/dollaro, con il cross che viaggia sotto quota 1,18 con un tuffo fino a 1,1782, sui minimi da oltre un mese. ** All'indomani della peggiore performance giornaliera del 2017, la valuta unica europea continua a patire l'esito shock delle urne tedesche, che prospettano mesi di confronto tra Angela Merkel e i nuovi alleati prima che si arrivi a una coalizione alla guida della prima economia europea. ** Lo scacco della cancelliera, giunta comunque al quarto mandato, fa temere anche per le sorti di una maggiore integrazione a livello di zona euro, di cui la Merkel è stata finora -- almeno nelle percezioni del mercato -- tra i paladini insieme a Emanuel Macron. ** Già nel primo intervento di ieri, la parole della cancelliera mostravano un'intonazione più cauta sul futuro dell'unione monetaria. ** L'attenzione del mercato passa adesso alla testimonianza di Macron, attesa intorno alle 15. ** "Le elezioni tedesche sono state davvero un duro colpo per Macron, non soltanto per la Merkel. Mettono in secondo piano la politica europea a favore di temi interni" commenta Neil Jones, gestore Mizuho per il mercato valutario a Londra. ** Il focus per gli investitori si sposterà quindi sull'intervento di Janet Yellen dedicato a 'inflazione, incertezza e politica monetaria' in agenda alle 18,45 italiane. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1786/88 1,1846 DOLLARO/YEN 112,08/10 111,72 EURO/YEN 132,10/14 132,36 EURO/STERLINA 0,8777/79 0,8797 ORO SPOT 1.299,41/1,53 1.310,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia