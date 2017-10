FOREX-Euro amplia calo su incertezza post voto in Germania

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - L'euro amplia il calo nei confronti delle principali controparti, colpito dall'affermazione alle elezioni federali tedesche dell'estrema destra a scapito dei conservatori guidati dalla cancelliera Angela Merkel, ora alle prese con un difficile tentativo di formare un governo di coalizione. ** Nonostante la Cdu/Csu si sia confermata il partito di maggioranza relativa (con circa il 33%) e Merkel abbia perciò di fatto ottenuto un quarto mandato, il risultato dei conservatori è il peggiore dal 1949 e gli attuali partner di governo, i socialdemocratici dell'Spd (al 21%, minimo dal Dopoguerra) si sono dichiarati indisponibili a una riedizione della Grosse Koalition. ** Unica alternativa percorribile sarebbe dunque un'alleanza tra conservatori, verdi e liberali, inedita a livello nazionale, tra forze politiche con posizioni molto diverse su alcuni temi chiave, non da ultimo quello di una maggiore integrazione europea. La costruzione di una simile alleanza di governo richiederebbe probabilmente mesi di trattative. ** Intorno alle 14,10 l'euro cede a 1,1864 da 1,1952 dollari della precedente chiusura ; la valuta unica perde terreno anche nei confronti dello yen a 133,14 da 133,78 . ** La divisa nipponica arretra sul dollaro, che sale a 112,25 da 111,97 yen , dopo l'annuncio del premier Shinzo Abe dell'intenzione di sciogliere la Camera bassa per andare al voto anticipato nel tentativo di monetizzare la recente risalita nei sondaggi. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3490/93 1,1952 DOLLARO/YEN 112,22/24 111,97 EURO/YEN 133,14/18 133,78 EURO/STERLINA 0,8784/99 0,8851 ORO SPOT 1.292,39/2,51 1.296,98 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia