FOREX-Euro scivola dopo voto Germania su timori incertezza politica

LONDRA, 25 settembre (Reuters) - L'euro è in calo sulla piazza londinese, colpito dall'affermazione alle elezioni federali tedesche dell'estrema destra a scapito dei conservatori guidati dalla cancelliera Angela Merkel, ora alle prese con un difficile tentativo di formare un governo di coalizione. ** Nonostante la Cdu/Csu si sia confermata il partito di maggioranza relativa (con circa il 33%) e Merkel abbia perciò di fatto ottenuto un quarto mandato, il risultato dei conservatori è il peggiore dal 1949 e gli attuali partner di governo, i socialdemocratici dell'Spd (al 21%, minimo dal Dopoguerra) si sono dichiarati indisponibili a una riedizione della Grosse Koalition. ** Unica alternativa percorribile sarebbe dunque un'alleanza tra conservatori, verdi e liberali, inedita a livello nazionale e con posizioni molto diverse su alcuni temi chiave, non da ultimo quello di una maggiore integrazione europea. La costruzione di una simile alleanza di governo richiederebbe probabilmente mesi di trattative. ** Intorno alle 9,40 l'euro cede a 1,1912 da 1,1952 dollari della precedente chiusura ; la valuta unica perde terreno anche nei confronti dello yen a 133,68 da 133,78 yen . La divisa nipponica arretra sul dollaro, che sale a 112,25 da 111,97 yen , in attesa della conferenza stampa del premier Shinzo Abe, che dovrebbe annunciare il ritorno anticipato alle urne il mese prossimo, nel tentativo di monetizzare la recente risalita nei sondaggi. ** La moneta unica cede anche nei confronti della sterlina a 0,8795 da 0,8851 della precedente chiusura . La divisa britannica sale sul dollaro, a 1,3535 da 1,3491 dollari, nonostante il downgrade del rating sovrano da parte di Moody's (che ha tagliato il proprio giudizio ad 'Aa2' da 'Aa1'), a poche ore dal discorso in cui la premier Theresa May ha proposto un biennio di transizione nei rapporti con l'Unione europea dopo la Brexit. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1900/02 1,1952 DOLLARO/YEN 112,28/31 111,97 EURO/YEN 133,64/68 133,78 EURO/STERLINA 0,8800/03 0,8851 ORO SPOT 1.291,31/1,35 1.296,98 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia