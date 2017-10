FOREX-Euro/dlr sopra 1,20 post Bce, Draghi cauto non pesa su cambio

NEW YORK, 7 settembre (Reuters) - L'euro scambia in area 1,20 dopo aver sperimentato notevole volatilità a seguito della conclusione del meeting Bce e la successiva conferenza stampa del presidente Mario Draghi. ** Al di là della scontata conferma dei tassi di interesse, la Bce ha ribadito la propria linea ultra espansiva, dicendosi pronta ad estendere, nella durata o nell'importo, il programma di Qe in caso di necessità. ** Draghi d'altra parte ha confermato che all'interno della banca centrale è aperto il dibattito sul futuro del Qe, anche se nel contempo la Bce ha tagliato le stime di inflazione per il 2018 e 2019 . ** Draghi inoltre ha citato proprio l'euro forte come uno dei fattori che potenzialmente potrebbero frenare il percorso di rafforzamento dell'inflazione. Ma, nel complesso, non ha preso posizioni particolarmente nette o preoccupate sul recente apprezzamento del cambio. ** Dopo una prima parte della seduta stabilmente sotto la soglia di 1,20, con l'inizio della conferenza stampa l'euro/dollaro ha rapidamente oscillato tra quota 1,1932 e 1,2059, riavvicinandosi al massimo da due anni e mezzo toccato la settimana scorsa a 1,2069. ** Secondo gli analisti Draghi non sembra aver dunque mutato il quadro delle aspettative: nonostante le cautele verbali e nonostante abbia ribadito la disponibilità a incrementare lo stimolo monetario, appare comunque altamente probabile che a ottobre verranno forniti i primi dettagli concreti sul percorso di progressiva riduzione del Qe. ** Parallelamente il clima di cautela generale legato alla crisi sul nucleare della Corea del Nord continua a pesare sul dollaro e premiare le valute considerate più solide. ** Da inizio anno l'euro ha guadagnato oltre il 13% sul biglietto verde. ** L'euro si conferma oggi in apprezzamento anche sullo yen, anche se tuttavia ben sotto il picco intraday di 131,07 toccato durante la conferenza stampa di Draghi. ORE 16,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2014/17 1,1915 DOLLARO/YEN 108,60/61 109,22 EURO/YEN 130,47/51 130,16 EURO/STERLINA 0,9172/76 0,9133 ORO SPOT 1.344,51/5,28 1.333,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia