FOREX-Euro in rialzo su controparti in attesa meeting Bce

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - Euro in rialzo nei confronti delle principali controparti a poche ore dalla riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. ** Solo 15 economisti sui 66 interpellati da Reuters si aspettano che Francoforte annunci oggi una riduzione del Qe, in netto calo rispetto a un mese fa quando poco oltre la metà delle persone contattate si aspettava una mossa in tal senso. ** Intanto, in linea con le attese, la Banca centrale svedese ha lasciato invariati i tassi di interesse a -0,50% e il programma di stimolo ribadendo di non aver intenzione di alzare i tassi fino alla metà del 2018. La Riksbank teme che un restringimento troppo rapido della propria politica monetaria possa provocare un apprezzamento della corona e un calo dell'inflazione. A seguito della decisione, la corona svedese cede lo 0,25% sull'euro a 9,5325 . ** Attorno alle 10, l'euro scambia in rialzo di 0,27% sul dollaro a 1,1948. Da inizio anno la divisa unica ha guadagnato oltre il 13%. ** Sebbene il dollaro abbia messo a segno un rialzo in seduta, sostenuto dall'inatteso accordo del presidente Donald Trump coi democratici sul tetto del debito, i timori per la situazione in Corea del Nord limitano i guadagni. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1948/50 1,1915 DOLLARO/YEN 108,97/99 109,22 EURO/YEN 130,21/25 130,16 EURO/STERLINA 0,9158/59 0,9133 ORO SPOT 1.337,41/8,25 1.333,76