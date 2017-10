FOREX-Euro perde quota su timori forza cambio tra esponenti Bce

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - L'euro è debole, appesantito dalla notizia Reuters -- riferita a da tre fonti vicina alla situazione -- secondo cui un numero crescente di esponenti del consiglio della Banca centrale è preoccupato dal recente apprezzamento dell'euro. ** Questo potrebbe quindi rallentare il processo di riduzione dello stimolo monetario. La Bce quindi potrebbe astenersi dal decidere già al meeting del 6-7 settembre una riduzione del ritmo di acquisti mensili di bond. ** La valuta unica è scesa costantemente nei confronti del dollaro dopo aver toccato il picco da due anni e mezzo sul biglietto verde martedì, quando era volata oltre 1,20 dollari. A determinare la correzione, anche una serie di dati macro incoraggianti -- su tutti il Pil del secondo trimestre, rivisto al rialzo -- giunti da oltreoceano, che hanno dato supporto alla valuta Usa. ** Intorno alle 14,30 la valuta unica cede lo 0,3% a 1,1832 dollari da 1,1881 della precedente chiusura, dopo un minimo intraday a 1,1824 dollari . A ridurre lo slancio nel dollaro, i numeri odierni di luglio sulla spesa per consumi, cresciuta meno delle attese, e sull'inflazione Usa, rimasta praticamente ferma. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1841/45 1,1881 DOLLARO/YEN 110,49/52 110,22 EURO/YEN 130,82/87 130,98 EURO/STERLINA 0,9200/03 0,9194 ORO SPOT 1.308,08/9,61 1.308,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia