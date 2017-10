FOREX-Dollaro tocca massimo due settimane su yen, cede su euro in attesa inflazione

LONDRA, 31 agosto (Reuters) - Il dollaro è in rialzo sullo yen, nei cui confronti ha toccato il massimo da due settimane, forte della revisione al rialzo del Pil statunitense del secondo trimestre , che ha rinsaldato le aspettative positive sulla statistica mensile relativa al mercato del lavoro, in arrivo domani. ** Il biglietto verde perde invece marginalmente terreno nei confronti dell'euro, che recupera in attesa della pubblicazione odierna dei numeri preliminari sull'inflazione di agosto nel blocco della valuta unica. ** Il dato arriva ad una settimana dal consiglio della Banca centrale europea, che renderà note le nuove previsioni economiche trimestrali e discuterà della possibilità di avviare una riduzione del programma di acquisto asset. ** Le stime degli economisti suggeriscono un'inflazione in lieve accelerazione all'1,4% tendenziale dall'1,3% del mese precedente, anche se l'indice al netto di alimentari freschi ed energia è visto in arretramento a 1,2% da 1,3%. ** Intorno alle 9,30 il biglietto verde guadagna lo 0,2% sullo yen a 110,46, dopo una fiammata a 110,615, massimo da metà agosto ; la valuta unica sale a 1,1895 dollari da 1,1881 della chiusura , dopo aver superato quota 1,20 dollari martedì, picco da due anni e mezzo circa. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1895/99 1,1881 DOLLARO/YEN 110,46/49 110,22 EURO/YEN 131,43/47 130,98 EURO/STERLINA 0,9217/18 0,9194 ORO SPOT 1.306,37/6,58 1.308,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia