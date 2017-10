RPT-FOREX-Euro/dlr sale ancora, testa 1,21 su divergenza politiche monetarie

(Reinvia senza modifiche) LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Euro extra forte, in vista di quota 1,21 sul dollaro, a nuovi massimi da due anni e mezzo in scia al meeting Bce di ieri, da cui non sono emerse prese di posizione definite da parte del presidente Draghi rispetto al recente apprezzamento della divisa unica. ** Al di là del messaggio accomodante di politica monetaria, con la conferma di una Bce pronta a estendere in caso di necessità durata o importo del Qe, in conferenza stampa Draghi si è limitato a citare l'euro forte come un fattore deflazionistico, alla base del taglio delle time di inflazione sul 2018 e il 2019. ** L'euro/dollaro tiene agevolmente in area 1,2050, dopo essere salito a inizio mattinata fino al picco di 1,2092, il livello più alto da gennaio 2015. ** Lo stesso Draghi ha comunque confermato che per il meeting di ottobre dovrebbero essere prese le decisioni principali sul percorso di riduzione del Qe. "Adesso l'euro ha per davvero il vento in poppa e pensiamo che nei prossimi mesi andremo a vedere il rimbalzo dell'euro/dollaro parte seconda", commenta lo strategist di Danske Bank Christin Tuxen. ** Segnali di cautela continuano invece ad arrivare dalla politica monetaria Usa. Il presidente della Fed di New York Dudley ha affermato che i tassi devono continuare a salire di pari passo con la ripresa dell'inflazione, ma le sue parole sono suonate meno fiduciose rispetto agli ultimi interventi: tre settimane fa lo stesso Dudley aveva esplicitamente dichiarato di aspettarsi un nuovo rialzo dei tassi prima di fine anno. ** Il dollaro/yen ha bucato al ribasso la soglia di 108, con un minimo di giornata a 107,59, riportandosi ai livelli dello scorso novembre. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2048/50 1,2021 DOLLARO/YEN 107,73/75 108,44 EURO/YEN 129,78/82 130,37 EURO/STERLINA 0,9170/71 0,9177 ORO SPOT 1.353,37/3,51 1.348,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia