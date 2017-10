FOREX-Euro/dlr estende rialzo oltre 1,20, a massimi da gennaio 2015

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - Si conferma netto apprezzamento l'euro nei confronti del dollaro, con il cambio che in mattinata ha rotto la barriera di 1,20 per la prima vola da oltre due anni e mezzo, in un mercato percorso da rinnovata avversione al rischio a seguito dell'ultimo test missilistico nordcoreano. ** Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" dopo che ieri sera un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord ha sorvolato il territorio del Giappone, facendo improvvisamente risalire a livelli d'allerta la tensione nella regione . ** In mattinata l'euro/dollaro ha esteso il rialzo fino a un massimo intraday di 1,2069, apprezzandosi di ben oltre mezzo punto percentuale e portandosi ai massimi da inizio gennaio del 2015. ** L'avversione al rischio penalizza il biglietto verde anche nei confronti dello yen e del franco svizzero. In mattinata il dollaro/yen è arrivato a cedere quasi un punto percentuale fino a 108,28, ai minimi da metà aprile circa. Il cambio dollaro/franco è a sua volta sceso fino a 0,9431, ai minimi da agosto 2015. ** La forza della valuta unica appare comunque indipendente dagli ultimi sviluppi geopolitici internazionali: da inizio mese l'euro/dollaro è salito di circa il 2%, oltre il 14% da inizio anno. ** Grazie anche ai buoni dati europei (ultimo stamane quello sulla fiducia dei consumatori tedeschi ), il mercato vede avvicinarsi il momento in cui la Bce fornirà i primi dettagli concreti su come si svolgerà la fase di progressiva chiusura del Qe. ** "Credo che la decisione di Draghi di non parlare dell'euro a Jackson abbia fatto in modo che il mercato testasse i livelli, poi l'avversione al rischio di stanotte ha fatto il resto" spiega lo strategist di Ing Martin van Vliet. "Penso che senz'altro la settimana prossima Draghi toccherà il tema del cambio, se sarà ancora sopra 1,20". ** Giovedì 7 settembre è in agenda il prossimo meeting Bce. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2032/34 1,1977 DOLLARO/YEN 108,51/52 109,24 EURO/YEN 130,57/62 130,85 EURO/STERLINA 0,9286/90 0,9260 ORO SPOT 1.322,36/3,13 1.309,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia