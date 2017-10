FOREX-Euro sfiora 1,20 dlr in assenza parole Draghi su cambio, poi ritraccia

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - L'euro ha sfiorato quota 1,20 dollari, toccando il picco di due anni e mezzo, in una seduta dai volumi contenuti per la chiusura festiva della piazza londinese. ** La fiammata della valuta unica è stata innescata dall'assenza di parole volte a limitarne il recente apprezzamento nell'intervento venerdì sera del numero uno della Banca centrale europea Mario Draghi a Jackson Hole. ** Il biglietto verde risulta inoltre appesantito anche dai timori degli investitori sul possibile impatto negativo dell'uragano Harvey sull'economia Usa. ** Intorno alle 14,20 l'euro è stabile in area 1,1923 dollari , dopo essere andato fino a 1,1966 dollari in Asia, massimo da gennaio 2015. ** Il biglietto verde scivola su yen a 109,24 yen da 109,36 yen della chiusura ; la valuta giapponese si apprezza anche sull'euro, che scivola a 130,24 yen da 130,37 yen della chiusura . ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1921/25 1,1023 DOLLARO/YEN 109,25/28 109,36 EURO/YEN 130,26/28 130,37 EURO/STERLINA 0,9229/35 0,9258 ORO SPOT 1.299,02/9,48 1.291,03 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia