FOREX-Euro a max 2 anni e mezzo su dlr, da Draghi nessun riferimento a forza cambio

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - L'assenza di parole volte a limitare il recente apprezzamento dell'euro nell'intervento del numero uno della Banca centrale europea Mario Draghi a Jackson Hole ha spinto la valuta unica ai massimi da due anni e mezzo sul dollaro. ** In una seduta che verosimilmente avrà volumi più contenuti per la chiusura per festività della piazza londinese, il biglietto verde risulta inoltre appesantito anche dai timori degli investitori sul possibile impatto negativo dell'uragano Harvey sull'economia Usa. ** Intorno alle 9,30 l'euro sale a 1,19230 dollari , dopo essere andato fino a 1,1966 dollari in Asia, massimo da gennaio 2015. ** Il biglietto verde scivola su yen a 109,10 yen da 109,36 yen della chiusura ; la valuta giapponese si apprezza anche sull'euro, che scivola a 130,17 yen da 130,37 yen della chiusura . ORE 9,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1930/33 1,1023 DOLLARO/YEN 109,10/11 109,36 EURO/YEN 130,17/22 130,37 EURO/STERLINA 0,9251/51 0,9258 ORO SPOT 1.297,40/7,87 1.291,03 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia