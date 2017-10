FOREX-Euro/dlr oltre 1,20 su tensioni Corea e attesa annunci Bce su Qe

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - Euro/dollaro sale sopra quota 1,20 per la prima volta da inizio gennaio 2015, in un mercato che continua a penalizzare il biglietto verde, complice la notizia dell'ultimo test missilistico nordcoreano che ha causato un nuovo picco dell'avversione al rischio. ** La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il territorio del Giappone facendo scattare l'allerta tra la popolazione; si tratta di uno dei test più provocatori mai condotti da Pyongyang, cui sono seguite dure prese di posizione sia da parte di Tokyo sia della Corea del Sud e una generalizzata tendenza all'acquisto dei governativi 'core', con conseguente discesa dei tassi di mercato sui Treasury. ** In mattinata l'euro/dollaro si è spinto fino a 1,2032, con un apprezzamento di quasi mezzo punto percentuale; il biglietto verde cede a sua volta oltre mezzo punto percentuale sullo yen, con un minimo intraday a 108,35, il livello più basso da metà aprile. ** "Sembra che la situazione (in Corea) non riesca a sistemarsi, quindi penso si debba tenere alta la guardia" spiega l'analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Teppei Ino. "È difficile dare una buona lettura di quello che potrebbe avvenire dopo questi ultimi sviluppi". ** Il clima di avversione al rischio premia il franco svizzero, tipica valuta rifugio: il cambio dollaro/franco è sceso in mattinata fino a 0,9490, nuovo minimo da circa un mese, con un deprezzamento di oltre lo 0,6%. ** D'altra parte la forza dell'euro appare indipendente dagli ultimi sviluppi geopolitici internazionali, sullo sfondo di un mercato ormai convinto che tra settembre e ottobre la Bce fornirà i primi dettagli concreti su come si svolgerà la fase di progressiva chiusura del Qe. ** Il cambio euro/sterlina è salito in mattinata fino a 0,9286, ai massimi da ottobre dell'anno scorso. ** L'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi di settembre si è attestato a 10,9 punti, segnando il quinto rialzo mensile consecutivo e segnando un massimo da ottobre del 2001 . ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2019/21 1,1977 DOLLARO/YEN 108,64/67 109,24 EURO/YEN 130,58/62 130,85 EURO/STERLINA 0,9282/86 0,9260 ORO SPOT 1.231,70/2,45 1.309,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia