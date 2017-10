FOREX-Euro stabile in area 1,18 dlr in attesa Jackson Hole

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - Prevale l'attendismo sul mercato valutario, con gli investitori poco propensi a muovere le proprie posizioni alla vigilia degli interventi del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e della numero uno della Federal Reserve Janet Yellen al simposio di Jackson Hole. ** Ieri in un discorso a Lindau Draghi si è limitato a sottolineare come le politiche non convenzionali abbiano avuto successo, ma non ha fatto riferimento alla stretta attualità. Secondo quanto riferito a Reuters nei giorni scorsi, Draghi non dovrebbe entrare nel merito della politica monetaria neppure domani, mantendosi cauto e congelando il dibattito sulla riduzione del quantitative easing fino all'autunno. ** Il dollaro è in marginale recupero sullo yen dopo essere stato colpito ieri dalle esternazioni del presidente Usa Donald Trump sul tetto al debito e dalla minaccia di non innalzarlo, bloccando i fondi necessari al funzionamento dell'amministrazione federale, se il Congresso non darà l'ok al finanziamento del muro al confine con il Messico. ** Intorno alle 14,15 l'euro è stabile in area 1,1804 dollari mentre il biglietto verde guadagna lo 0,3% su yen a 109,29 . ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1789/91 1,1805 DOLLARO/YEN 109,32/34 109,02 EURO/YEN 128,88/93 128,73 EURO/STERLINA 0,9214/16 0,9231 ORO SPOT 1.286,09/79 1.289,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia