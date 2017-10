FOREX-Dollaro in risalita, focus su Jackson Hole e intervento Yellen

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Il dollaro risale in attesa che entri nel vivo il forum delle banche centrali di Jackson Hole, con gli operatori che sperano che il governatore della Fed Janet Yellen faccia intravedere un avanzamento del processo di stretta monetata negli Usa. ** L'euro/dollaro è sceso in mattinata fino a 1,1774 salvo poi risalire leggermente in scia anche alla diffusione dell'Ifo tedesco, che in agosto si conferma di fatto sui massimi: l'indice è sceso marginalmente a 115,9 punti dal record di 116,0 del mese precedente, a fronte di attese per un calo più accentuato, a 115,5 . ** In settimana l'euro/dollaro si è portato più volte sopra quota 1,18; a inizio agosto il cambio era salito fino a 1,1909. ** Il biglietto verde scambia in apprezzamento sullo yen, appena sotto il massimo di seduta di 109,76. ** "Dalle sensazioni che trasmette la Fed, credo stia diventando chiaro che ci sia l'intenzione di procedere con l'avvio della riduzione del bilancio il prossimo mese" commenta lo strategist di Societe Genrale Alvin Tan. "Il mercato si aspetta in effetti un annuncio a settembre, quindi se la Yellen si esprime in tal senso non sarà una sorpresa. Ma potrebbe comunque esserci una reazione istintiva del mercato che faccia salire il dollaro". ** Oltre all'intervento della Yellen, oggi a Jackson Hole è in agenda anche quello del numero uno della Bce. Come già riportato da Reuters, nell'occasione Draghi non toccherà il tema del Qe e delle prossime mosse Bce, con l'intenzione di tenere il dibattito congelato fino alla fine dell'estate. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1796/98 1,1797 DOLLARO/YEN 109,62/65 109,54 EURO/YEN 129,34/38 129,25 EURO/STERLINA 0,9206/10 0,9217 ORO SPOT 1.288,17/8,28 1.286,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia