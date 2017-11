FOREX-Dollaro debole contro yen in attesa testimonianza Yellen

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - Il dollaro è scivolato contro lo yen, in attesa dell'intervento semestrale della presidente della Fed Janet Yellen al Congresso e dopo le novità di ieri relative al 'Russiagate'. ** La valuta Usa recupera invece contro l'euro, dopo essersi portata negli scambi asiatici al minimo dei 14 mesi, a 1,1489 dollari per euro. ** "La tesimonianza di Yellen resta l'evento chiave di rischio della seduta di oggi, ma noi rimaniamo ottimisti sull'outlook del dollaro e avere posizioni lunghe contro la sterlina è il modo migliore di agire su queste prospettive" dice Adam Cole, strategist di RBC Capital Markets. ** Gli investitori cercheranno di cogliere nelle parole di Yellen oggi e domani indizi sulla tempistica dell'inizio della riduzione del 'balance sheet' da parte della Fed. ** L'istituto centrale Usa ha alzato i tassi d'interesse il mese scorso a 1-1,25% e le attese del mercato sono di un 50% circa di possibilità di un altro rialzo prima della fine dell'anno, secondo o dati Cme. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1440/51 1,1465 DOLLARO/YEN 113,35/38 113,92 EURO/YEN 129,76/80 130,62 EURO/STERLINA 0,8931358 0,8923 ORO SPOT 1.218,57/8,66 1.217,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia