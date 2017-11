FOREX-Dollaro in rialzo su operatori più ottimisti su dati Usa

NEW YORK, 5 luglio (Reuters) - Il dollaro sale al massimo di circa due mesi nei confronti dello yen con gli investitori più ottimisti in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa di domani e venerdì. ** Gli strategist credono che i prossimi giorni potrebbero rappresentare un punto di rottura per il biglietto verde nel caso in cui i dati fossero particolarmente brillanti. ** "Questo potrebbe rivelarsi il momento del dollaro", spiega Kit Juckes, strategist di Societe Generale a Londra. "Se i dati si rivelassero positivi, pòotremmo vedere il biglietto verde salire assieme ai rendimenti dei bond". ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1322/24 1,1342 DOLLARO/YEN 113,57/58 113,26 EURO/YEN 128,58/60 128,48 EURO/STERLINA 0,8764/66 0,8777 ORO SPOT 1.218,90/9,25 1.223,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia