FOREX-Dollaro in rialzo su yen, piatto su euro

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Dollaro in rialzo nei confronti dello yen ma piatto sull'euro mentre gli investitori aspettano le minute dell'ultimo meeting della Federal Reserve nonché i dati sul mercato del lavoro Usa dei prossimi giorni. Attorno alle 11, il biglietto verde sale dello 0,3% a 113,53 yen , al massimo di circa due mesi. Contro l'euro , il dollaro è pressoché piatto a 1,1340. "Le ultime dichiarazioni della Fed suggeriscono che le autorità Usa intendono soffermarsi sui dati attuali sull'inflazione", spiegano gli analisti di Morgan Stanley in una nota. "Oltre alle minute Fed potrebbero offrire una direzione al dollaro anche i dati sul mercato del lavoro Usa che inizieranno a essere diffusi domani con gli Adp per finire venerdì con i 'non farm payroll'", si legge ancora. ORE 11,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1340/41 1,1342 DOLLARO/YEN 113,53/54 113,26 EURO/YEN 128,72/75 128,48 EURO/STERLINA 0,8780/81 0,8777 ORO SPOT 1.221,18/2,25 1.223,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia