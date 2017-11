FOREX-Yen sale dopo lancio missile Corea Nord, dollaro australiano in calo

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Lo yen si apprezza dopo che la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile rinfocolando i timori per la situazione geopolitica, mentre il dollaro australiano perde terreno dopo la decisione della Reserve Bank of Australia di lasciare i tassi invariati non allineandosi all'orientamento delle principali banche centrali. ** Attorno alle 9,30 il dollaro cede lo 0,4% a 112,89 yen , allontandosi dal massimo di sette settimane di 113,48 toccato ieri. Il biglietto verde invece scambia pressoché invariato nei confronti delle altre valute. ** "Lo yen si apprezza sulla scia delle notizie provenienti dalla Corea del Nord a pochi giorni dall'avvio del G20 del fine settimana e alimentando un contesto di avversione al rischio", spiega Kyosuke Suzuki, responsabile forex di Societe Generale a Tokyo. ** La divisa giapponese è risalita dai minimi anche nei confronti di altre divise. ** L'euro cede lo 0,4% a 128,25 yen dopo essersi in precedenza apprezzato fino al massimo di 16 mesi di 128,97. ** La sterlina cede lo 0,4% a 146,08 nei confronti dello yen, allontanandosi dal massimo di sette settimane di 146,84 yen . ** Il dollaro australiano cede l'1% a 85,94 yen dopo avero toccato quota 86,96 yen, al massimo dal 21 marzo. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1360/63 1,1360 DOLLARO/YEN 113,02/05 113,37 EURO/YEN 128,41/44 128,82 EURO/STERLINA 0,8779/81 0,8778 ORO SPOT 1.224,51/5,55 1.220,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia