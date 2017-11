FOREX-Dollaro tocca picco sei settimane su yen, recupera dopo peggior trimestre dal 2010

NEW YORK, 3 luglio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo sull'euro e ha toccato il picco da sei settimane sullo yen, interrompendo la fase ribassista che ha portato il biglietto verde a chiudere il peggior trimestre dal 2010. ** L'attività del mercato è complessivamente limitata, in vista della chiusura della piazza Usa domani per la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza. ** Intorno alle 14,30 l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento nei confronti delle controparti principali, sale dello 0,4% a quota 96,013, in allontanamento dal minimo da 9 mesi segnato la settimana scorsa a quota 95,440 . ** I segnali di avvicinamento delle banche centrali fuori dagli Stati Uniti verso politiche meno accomodanti hanno guidato l'euro sopra quota 1,14 dollari la settimana scorsa; ma il livello già più alto del costo del denaro statunitense, complice l'avvio del ciclo rialzista da parte di Federal Reserve, continua a giocare a favore del biglietto verde. ** I numeri delle indagini congiunturali sull'attività del manifatturiero delle principali economie europee e della zona euro nel suo complesso a giugno hanno peraltro confermato il proseguimento della fase di crescita . ** Il dollaro sale dello 0,5% sull'euro, che scivola a 1,1372 dollari da 1,1423 della chiusura di venerdì, seduta nel corso della quale la valuta unica si era inerpicata fino a 1,1445, picco da 14 mesi. ** La valuta Usa recupera terreno anche nei confronti dello yen e sale a quota 112,89 da 112,35 yen della chiusura, dopo aver segnato brevemente il picco da sei settimane in area 113. . ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1370/72 1,1423 DOLLARO/YEN 112,88/90 112,35 EURO/YEN 128,34/38 128,40 EURO/STERLINA 0,8763/65 0,8769 ORO SPOT 1.231,24/2,39 1.241,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia