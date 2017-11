FOREX-Euro/dlr sopra minimi seduta ma si conferma su massimi 14 mesi

NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - L'euro/dollaro risale dai minimi di giornata toccati dopo i dati sull'inflazione della zona euro, confermandosi comunque in una seduta di pausa rispetto al rally degli ultimi giorni. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia sopra quota 1,14, dopo una minimo stamane a 1,1393. Ma il cambio resta comunque prossimo al massimo da quasi 14 mesi toccato nella primissima parte della seduta a 1,1445. ** L'euro/dollaro si avvia a chiudere il secondo trimestre con quasi un +8% complessivo, l'apprezzamento più ampio da cinque anni; solo questa settimana la risalita è stata del 2%. ** Alla base del rally della valuta unica c'è l'ampia revisione delle aspettative Bce innescata dal discorso pronunciato nei giorni scorsi dal presidente Draghi a Sintra. Nelle parole di Draghi il mercato ha letto un segnale preparatorio del prossimo avvio del percorso di riduzione dello stimolo monetario nella zona euro. ** Anche oggi affermazioni di fiducia sull'economia della zona euro sono arrivare dal membro dell'esecutivo Bce Coeuré: la ripresa -- ha detto -- si sta allargando, anche se permangono differenze tra le diverse aree . ** In mattinata la stima flash sull'inflazione di giugno della zona euro si è attestata all'1,3% dall'1,4% del mese precedente, contro previsioni per un 1,2% . Ma dopo i numeri superiori alle stime sui prezzi tedeschi e spagnoli usciti ieri il mercato probabilmente prezzava qualche rischio al rialzo sulle proprie stime. ** Sul fronte Usa, il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha affermato che occorre attendere prima di nuovi rialzi dei tassi, finché non sarà chiaro che l'inflazione si sta muovendo con sicurezza verso il target del 2%. Parole che segnalano la cautela della Fed di fronte al recente arretramento dell'inflazione, confermando i dubbi che permangono sul mercato su un nuovo intervento restrittivo entro fine anno. ** La sterlina ha rotto brevemente al rialzo quota 1,30 sul dollaro nel corso della seduta, salvo posi rientrare nuovamente sotto tale soglia, ora in area 1,2975. A spingere la divisa britannica è l'aspettativa, ora prezzata al 70%, di un rialzo dei tassi in Gran Bretagna entro dicembre. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1411/15 1,1440 DOLLARO/YEN 112,11/14 112,16 EURO/YEN 127,92/97 128,31 EURO/STERLINA 0,8800/01 0,8794 ORO SPOT 1.240,87/1,00 1.245,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia