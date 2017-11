FOREX-Dollaro in calo su yen, si allontana da picco 3 settimane

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Il dollaro è in calo sullo yen e si allontana dal picco da tre settimane sulla valuta giapponese, in quella che appare una correzione del rally degli ultimi giorni innescato dalle scommesse di un altro rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve nel corso di quest'anno. ** La valuta giapponese si apprezza anche sull'euro, che è invece sostanzialmente stabile sul dollaro. ** Nel dettaglio, il biglietto verde cede lo 0,3% a 111,06 yen, dopo aver toccato martedì un picco a 111,79 . La valuta giapponese sale dello 0,4% sull'euro , che scivola a 123,92 yen. . ** Protagonista di giornata è il dollaro neozelandese, che sale dello 0,5% sul biglietto verde , dopo che l'istituto centrale del Paese ha minimizzato il recente apprezzamento della valuta, confermando i tassi al minimo storico di 1,75%. ** Le divise legate all'andamento del greggio, come il dollaro canadese e quello australiano , reduci da un deciso deprezzamento nelle ultime sedute, sono sostanzialmente stabili nei confronti della controparte Usa, nonostante la perdurante debolezza delle quotazioni petrolifere. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1164/65 1,1166 DOLLARO/YEN 111,01/04 111,37 EURO/YEN 123,90/91 124,36 EURO/STERLINA 0,8810/13 0,8812 ORO SPOT 1.252,62/2,79 1.246,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia