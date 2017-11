FOREX-Divise legate a greggio sotto pressione, sterlina in calo

LONDRA, 21 giugno (Reuters) - Le divise legate alle materie prime, come il dollaro canadese e la corona norvegese, sono in calo zavorrate dalla flessione del prezzo del greggio mentre la sterlina galleggia sui minimi di due mesi. ** I prezzi del petrolio si mantengono sui minimi di diversi mesi con gli investitori che ignorano l'impegno dei Paesi aderenti e non all'Opec a mettere in pratica i tagli alla produzione. ** In questo contesto, le divise legate alle materie prime perdono terreno e la corona norvegese scambia sui minimi di cinque mesi sul dollaro dopo aver perso ieri mezzo punto percentuale. Il dollaro canadese, che ieri ha ceduto circa lo 0,4%, scambia a 1,3296 per dollaro , in calo dello 0,2% in seduta. Nei confronti degli biglietto verde, il dollaro australiano perde lo 0,3% a 0,7550 e quello neozelandese lo 0,1% a 0,7228 . ** "La ragione alla base della debolezza delle divise legate alle materie prima è il prezzo del greggio degli ultimi giorni", spiega Valentin Marinov, responsabile forex strategy di Credit Agricole a Londra. "La questione oggi riguarda la consistenza di questo calo". ** Lo yen sale dello 0,3% a 111,12 yen per dollaro mentre l'euro è piatto a 1,1129 sul dollaro, lontano dal massimo di sette mesi a 1,1296. ** La sterlina ha toccato il nuovo minimo di due mesi, ampliando il calo innescatosi ieri dopo che il governatore della Bank of England ha detto che non è il momento di alzare i tassi di interesse. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1129/31 1,1134 DOLLARO/YEN 111,12/13 111,42 EURO/YEN 123,69/73 124,09 EURO/STERLINA 0,8834/37 0,8813 ORO SPOT 1.245,93/6,12 1.242,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia