FOREX-Dlr rallenta ma resta su massimi recenti, sterlina estende calo

NEW YORK, 20 giugno (Reuters) - Il dollaro arretra dai massimi di giornata ma si conferma ben intonato, sostenuto da un mercato che ritiene probabile un nuovo intervento restrittivo da parte della Fed nel 2017. Penalizzata invece la sterlina, con la Bank of England che raffredda le ipotesi di un rialzo dei tassi in tempi brevi. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia in prossimità del massimo intraday di 1,1165, confermandosi comunque a distanza dal massimo da sette mesi di 1,1296 visto la settimana scorsa. ** Analogo il movimento del dollaro/yen che nel primo pomeriggio si porta al minimo di seduta 111,32, restando però in vista di quota 111,78 toccata in mattinata, il livello più alto dal 26 maggio. Dal minimo di 108,81 della settimana scorsa il cambio è risalito di circa il 2,7%. ** Ieri il presidente della Fed di New York Dudley, uno dei componenti più influenti del Fomc, ha spiegato che l'inflazione dovrebbe risollevarsi di pari passo col miglioramento del mercato del lavoro, consentendo alla banca centrale un graduale restringimento della politica monetaria : parole che hanno contribuito ad allentare i dubbi che sul mercato ancora permangono circa i fondamentali dell'economia Usa. ** "Nonostante l'ottimismo di Dudley, credo che i fondamentali debbano ancora offrire segnali di una perdurante stabilizzazione prima che gli investitori possano sposare del tutto questa linea di pensiero" spiega l'analista di Fxtm Lukman Otunuga. ** Indicazioni più caute sono giunte tra ieri e oggi dal numero uno della Fed di Chicago Evans: di fronte ad un'inflazione Usa che resta debole, ha spiegato, potrebbe essere utile per la Fed attendere fino a fine anno per valutare un eventuale altro rialzo dei tassi. ** Estende la flessione nel corso della seduta la sterlina, perdendo oltre mezzo punto percentuale sia su dollaro sia su euro e toccando minimi intraday a inizio pomeriggio rispettivamente a 1,2650 e a 0,8819. ** Intervenendo stamane a Londra, il governatore della Bank of England Mark Carney ha avvertito che non è ancora giunto il momento per alzare in tassi in Gran Bretagna, citando la bassa crescita dei salari e il possibile impatto sui redditi dovuto al percorso della Brexit. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1152/53 1,1148 DOLLARO/YEN 111,47/50 111,51 EURO/YEN 124,30/34 124,31 EURO/STERLINA 0,8812/15 0,8751 ORO SPOT 1.245,86/6,00 1.242,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia