FOREX-Dlr si rafforza su euro dopo prima risposta cauta a Fed

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Il dollaro acquista slancio in mattinata, portandosi in lieve apprezzamento sull'euro, dopo una prima risposta non troppo convinta al messaggio di fiducia sulle prospettive dell'economia Usa lanciato ieri dalla Fed. ** In mattinata l'euro/dollaro scende sotto quota 1,12, registrando un minimo di seduta a 1,1180. Ieri il cambio saliva al massimo da sette mesi di 1,1296, frenando dopo la conclusione del meeting Fed ma confermandosi comunque sopra 1,12. ** La banca centrale Usa ha alzato il costo del denaro di 25 centesimi (a 1%-1,25%) e prevede un ulteriore intervento nel corso del 2017; inoltre ha comunicato l'avvio quest'anno del percorso di riduzione del proprio portafoglio di Treasury e altre attività. ** Tra gli operatori sembra permanere una certa cautela riguardo il ciclo restrittivo della Fed: a una serie di dati economici recenti non tutti positivi si sommano infatti le difficoltà di politica interna del presidente Trump, che rendono più difficile la realizzazione delle politiche fiscali annunciate dalla nuova amministrazione. ** Nelle contrattazioni di questa mattina il Treasury decennale scambia poco variato, al rendimento di 2,139%, livello appena superiore al minimo dal 10 novembre di 2,103% toccato ieri prima degli annunci della Fed. ** Il biglietto verde resta poco variato rispetto allo yen, appena sopra 109,50, dopo essere sceso ieri al minimo da otto mesi di 108,81. ** La sterlina si muove in lieve flessione sul dollaro , di circa lo 0,2%, e in appezzamento altrettanto lieve sull'euro, in attesa a fine mattinata dell'esito del meeting della Banca d'Inghilterra. ** Nessun intervento è atteso sui tassi, con gli economisti che prevedono una primo rialzo solo nel 2019. Tuttavia, date le ormai consistenti pressioni inflazionistiche post Brexit (l'inflazione è salita al 2,9% in maggio, massimo da giugno 2013) alcuni operatori ipotizzano che la banca centrale possa cogliere l'occasione del meeting di oggi per indicare la possibilità di tempi meno lunghi. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1188/91 1,1217 DOLLARO/YEN 109,62/66 109,56 EURO/YEN 122,63/68 122,88 EURO/STERLINA 0,8787/90 0,8794 ORO SPOT 1.261,31/2,08 1.260,68 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia