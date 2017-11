FOREX-Dollaro a max da un mese su yen in attesa Fed, euro tonico con Pmi

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - Il biglietto verde è in rialzo sui massimi da un mese nei confronti dello yen, in scia alla risalita dei tassi dei Treasuries dopo i commenti del segretario al Tesoro Usa.

** In un‘intervista a ‘Bloomberg’, Steven Mnuchin si è detto favorevole a emissioni a ultra-lungo, anche oltre la scadenza a trent‘anni, determinando l‘accelerazione del cross dollaro/yen oltre la soglia di 112.

** I riflettori si sposteranno domani sera sulla Federal Reserve, che annuncerà le conclusioni della riunione di politica monetaria.

** Escluso a questo giro un rialzo dei tassi, l‘attenzione sarà rivolta alla valutazione del quadro congiunturale, alla ricerca di conferme della prospettiva di una nuova stretta monetaria a giugno, dopo quelle da un quarto di punto varate a dicembre e a marzo.

** Si mantiene al di sopra di 1,09 il cambio dell‘euro/dollaro, che già guarda al ballottaggio francese di domenica prossima. La valuta unica riceve supporto dalle indagini congiunturali sull‘andamento del settore manifatturiero nel mese di aprile, che evidenziano l‘espansione più marcata da sei anni a questa parte.

ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0912/14 1,0898 DOLLARO/YEN 112,26/29 111,83 EURO/YEN 122,52/57 121,91 EURO/STERLINA 0,8449/54 0,8455 ORO SPOT 1.252,98/3,09 1.256,30

