FOREX-Euro sale su debolezza dollaro, sterlina vicina a max 6 mesi

LONDRA, 19 aprile (Reuters) - L'euro tocca il massimo di tre settimane traendo beneficio dalla debolezza del dollaro legata, tra l'altro, ai dubbi sulle promesse fiscali del presidente Donald Trump mentre la prospettiva di elezioni anticipate in Gran Bretagna offre sostegno alla sterlina. ** A pochi giorni dalle quanto mai incerte Presidenziali francesi -- con i sondaggi che vedono favoriti al primo turno il centrista Emmanuel Macron e la leader del Front National Marine Le Pen -- secondo gli analisti i guadagni dell'euro resteranno contenuti. ** Per gli strategist, a sostenere l'euro è solo la debolezza del dollaro acuita, tra l'altro, dai recenti dati macro più deludenti delle attese e dai crescenti dubbi che il presidente Donald Trump possa mettere in atto il pacchetto di tagli alle tasse e di ammorbidimento della 'regulation' che aveva promesso e che, nelle attese dei trader, potrebbero stimolare crescita e inflazione. ** La sterlina scambia poco meno di un cent sotto il picco di 1,2908 sul dollaro visto ieri, il massimo dal 3 ottobre, dopo l'annuncio della premier britannica Theresa May di elezioni anticipate. ORE 11,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0716/18 1,0732 DOLLARO/YEN 108,86/88 108,40 EURO/YEN 116,64/70 116,34 EURO/STERLINA 0,8360/64 0,8352 ORO SPOT 1.282,50/3,18 1.289,26