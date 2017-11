FOREX-Indice su dollaro a minimo circa 3 settimane dopo dati Usa

NEW YORK, 18 aprile (Reuters) - Indice sul dollaro ai minimi di circa tre settimane dopo che i dati macro Usa sul comparto edile, a marzo in flessione più decisa del previsto, lasciano intravedere un quadro in cui l'economia statunitense sembra aver perso slancio nel primo trimestre. ** Attorno alle 15,30, l'indice sul dollaro scambia in calo dello 0,41% a 99,868 . ** Tornando ai dati, il mese scorso l'avvio di nuove case ha visto un calo dovuto soprattutto alla flessione, la maggiore da tre anni, nelle costruzioni di abitazioni mono-familiari nel Midwest. ** L'indice ha visto un rallentamento del 6,8% rispetto al 5% di febbraio con l'avvio di nuove case per 1,215 milioni di unità a fronte di un consensus per 1,250 milioni e dopo 1,303 milioni del mese precedente. ** Hanno invece registrato un incremento le licenze edilizie: +3,6% rispetto a -6% di febbraio. ** La costruzione di abitazioni mono-familiari, che rappresenta la maggior fetta del mercato immobiliare residenziale, è scesa del 6,2% il mese scorso. L'avvio di unità mono-familiari nel Midwest ha messo a segno una flessione del 35%, la più consistente dal gennaio 2014, al minimo dall'agosto 2015. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0691/94 1,0640 DOLLARO/YEN 108,73/74 108,89 EURO/YEN 116,22/26 115,91 EURO/STERLINA 0,8400/02 0,8467 ORO SPOT 1.285,59/5,63 1.284,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia