FOREX-Dlr si apprezza, a max seduta su yen ed euro dopo calo su parole Trump

LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Il dollaro scambia vicino ai massimi di seduta sullo yen e si irrobustisce anche nei confronti dell'euro recuperando terreno dopo il calo innescato dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump a favore di tassi di interesse bassi che hanno provocato un calo della divisa Usa. ** In un'intervista al Wall Street Journal Trump ha dichiarato che il dollaro sta diventando troppo forte e di preferire che la Fed mantenga il costo del denaro basso. ** Attorno alle 15,50 il biglietto verde scambia a 109,31 sullo yen dopo aver toccato poco prima il massimo di seduta a 109,38. ** Il dollaro viaggia sui massimi di seduta anche nei confronti dell'euro, scambiando alla stessa ora a 1,0613. ** "Assistiamo a un lieve cambio di direzione rispetto a quello che abbiamo visto nella notte dopo le dichiarazioni di Trump", spiega lo strategist valutario di Commerzbank Thu Lan Nguyen. "Certo, le sue dichiarazioni sono state negative per il dollaro...ma non sono state così sorprendenti – non si è trattato di un'inversione a U su quella che è stata la sua politica sui cambi finora". ORE 15,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0613/14 1,0664 DOLLARO/YEN 109,31/32 109,00 EURO/YEN 115,97/99 116,23 EURO/STERLINA 0,8481/83 0,8503 ORO SPOT 1.283,06/3,22 1.286,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia