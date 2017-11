FOREX-Euro conferma forza su dlr, mercato ancora sottile dopo Pasqua

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - L'euro si conferma ben intonato sul biglietto verde in un mercato che deve ancora ritrovare pieni volumi di scambio dopo le festività pasquali, in particolare in Europa dove gran parte dei mercati è rimasta chiusa anche nella giornata di ieri. ** A metà mattinata l'euro/dollaro tocca un nuovo massimo di seduta di 1,0658, livello a sua volta poco inferiore al picco raggiunto la settimana scorsa (in area 1,0680) a seguito dei commenti del presidente Usa Trump sul fatto che il biglietto verde sia diventato troppo forte. ** In un'intervista al Financial Times, diffusa ieri sera, il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha assunto una posizione più bilanciata, dicendosi d'accordo con Trump sugli effetti dell'apprezzamento del dollaro sull'export Usa, ma aggiungendo che nel lungo termine una valuta forte è positiva. ** Le rinnovate tensioni tra Usa e Corea del Nord limitano i margini di risalita del dollaro, mentre l'approssimarsi delle presidenziali francesi (il cui primo turno si terrà domenica prossima) non sembra per ora pesare in particolar modo sull'euro. ** Gli ultimi sondaggi indicano il candidato centrista indipendente Macron e quella di estrema destra Le Pen pressoché appaiati al primo turno (tra il 22 e il 23%), con un ampio margine di vittoria per Macron (60-40%) al ballottaggio. Molto vicini al primo turno sono indicati anche il candidato di estrema sinistra Melenchon e quello di centrodestra Fillon, attorno al 19-20%. ** Il dollaro/yen scambia in area 109, con un massimo intraday a 109,21. Il cambio era sceso ieri al minimo da cinque mesi di 108,13 in un cima di avversione al rischio per gli sviluppi geopolitici nella penisola coreana, che tende a favorire la divisa giapponese ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0657/58 1,0640 DOLLARO/YEN 108,89/90 108,89 EURO/YEN 116,00/03 115,91 EURO/STERLINA 0,8510/13 0,8467 ORO SPOT 1.285,31/6,08 1.284,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia