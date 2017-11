FOREX-Yen si mantiene sui massimi 5 mesi su clima avversione rischio

NEW YORK, 12 aprile (Reuters) - Yen poco mosso dopo aver messo a segno il maggior rialzo giornaliero in tre mesi nei confronti del dollaro sulla scia dei timori geopolitici che spingono gli investitori a caccia di beni rifugio. ** La divisa nipponica ha guadagnato oltre l'1% nella seduta di ieri, con il biglietto verde sceso sotto quota 110 yen per la prima volta da metà novembre . Attorno alle 15,15 scambia a 109,49. ** Yen poco mosso anche sull'euro dopo aver toccato 115,91 . Sempre alle 15,15 il cambio vale 116,07. Il dollaro neozelandese - indicatore della richiesta rischio - è sceso al minimo di quattro settimane, in calo dello 0,6% a 0,6918. ** "Non vediamo un grosso appetito per il rischio per via delle tensioni in Corea del Nord e per le recenti possibilità di un irrobustimento dei consensi di Melenchon alle Presidenziali francesi", spiega lo strategist valutario di Nomura, Yujiro Goto. "Ciò che offre un po' di sostegno (al dollaro) sono i movimenti del greggio...in una tendenza che stimola l'appetito per il rischio ed è conseguentemente negativa per lo yen". ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0601/04 1,0602 DOLLARO/YEN 109,49/51 109,60 EURO/YEN 116,07/12 116,23 EURO/STERLINA 0,8483/88 0,8489 ORO SPOT 1.275,16/5,28 1.274,06 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia