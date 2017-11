FOREX-Dollaro tiene su euro, debole su yen dopo notizie Siria, bene oro

LONDRA, 7 aprile (Reuters) - Negli scambi della mattinata europea il biglietto verde mantiene le posizioni nei confronti della valuta unica ma indietreggia su yen, dopo le notizie della notte dal fronte siriano. ** L'attacco missilistico Usa alla base area dell'esercito di Assad suscita la condanna di Russia e Iran, riceve l'appoggio di Gran Bretagna e Turchia mentre in Florida prosegue il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping in cui i due leader dovrebbero discutere anche del dossier Corea del Nord. ** Del clima di generalizzata avversione al rischio beneficiano yen e franco svizzero ma soprattutto il lingotto, con un rimbalzo di circa 1% sulla chiusura di ieri, insieme ai derivati sul greggio. ** Dal lato macro, la mattinata europea ha messo in evidenza la lettura migliore delle attese dei numeri tedeschi su produzione industriale e saldo commerciale di febbraio, mentre la performance del comparto industriale francese delude le aspettative dei mercati. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0638/41 1,0642 DOLLARO/YEN 110,60/65 110,80 EURO/YEN 117,68/73 117,93 EURO/STERLINA 0,8534/36 0,8537 ORO SPOT 1.263,97/4,10 1.251,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia