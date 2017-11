FOREX-Dollaro riprende fiato tra scambi festivi, resta in vista ultimi massimi

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - Tende a riprendere il fiato il biglietto verde, senza però allontanarsi dal record degli ultimi venti mesi su euro e otto mesi su yen. Rimane in vista dal massimo da quasi 14 anni anche l'indice calcolato sulle principali controparti commerciali, ** A mercati Usa fermi il Ringraziamento, qualche realizzo sul dollaro si è visto da parte degli istituti di creditio cinesi a controllo statale, intervenuti quando la valuta Usa ha toccato il record di 7 contro yuan. ** "Facile farsi tentare con le vendite di dollari se si pensa che il mercato Usa non lavora, ma l'idea di fondo sul mercato dei cambi resta la stessa: aumenta la fiducia nel rally del dollaro" commenta Valentin Marinov, strategist per le valute del G10 a Credit Agricole. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0564/65 1,0556 DOLLARO/YEN 113,17/23 112,50 EURO/YEN 119,57/62 118,69 EURO/STERLINA 0,8478/80 0,8480 ORO SPOT 1.187,76/00 1.187,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia