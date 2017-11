FOREX-Dollaro verso miglior performance settimanale da un anno

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Il dollaro si prepara ad archiviare la miglior performance settimanale da un anno a questa parte, mettendo a segno ulteriori guadagni nei confronti dello yuan e del peso messicano e mantenedosi poco lontano dai massimi di ieri su euro e yen. ** Le aspettative di un rialzo dell'inflazione americana se il neo presidente Donald Trump dovesse mantenere le promesse protezionistiche e sulla spesa pubblica hanno spinto i rendimenti dei Treasury in forte rialzo e offerto sostegno al dollaro. ** La Cina ha rivisto al ribasso il fixing dello yuan di un ulteriore 0,2% a 6,8120 per dollaro. ** Sulla scia dell'elezione di Trump, il peso messicano perde ancora terreno arrivando al minimo di 20,89 per dollaro. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0856/58 1,0878 DOLLARO/YEN 106,33/38 106,54 EURO/YEN 115,47/52 115,95 EURO/STERLINA 0,8574/77 0,8672 ORO SPOT 1.253,70/4,73 1.259,67 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia