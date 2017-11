FOREX-Prevale cautela in giorno elezioni Usa ma dollaro tiene posizioni

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - Il dollaro è stabile su yen ed in lieve calo sull'euro, in attesa del responso delle urne che oggi si apriranno per permettere agli elettori statunitensi di scegliere chi tra la candidata democratica Hillary Clinton e il miliardario repubblicano Donald Trump siederà nello studio ovale della Casa Bianca. ** Clinton è risultata in vantaggio negli ultimi sondaggi prima del voto e i mercati finanziari sembrano scommettere su una sua vittoria, giudicata una garanzia di stabilità rispetto all'incognita rappresentata da Trump. ** Le chance di vittoria dell'ex first lady sono aumentate dopo che domenica l'Fbi ha escluso una sua incriminazione per l'utilizzo dell'account mail privato durante il suo incarico di segretario di Stato. ** A metà mattinata il biglietto verde tiene i guadagni messi a segno ieri sullo yen tenendosi distante dal minimo da un mese segnato giovedì scorso, quando il cambio era scivolato a 102,54 yen. ** La cautela resta massima. Il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso ha messo in chiaro che il Giappone è pronto a rispondere ad un eventuale rialzo dello yen, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio, in risposta all'esito delle presidenziali Usa. ** A conferma della cautela degli investitori, il dollaro perde terreno nei confronti dell'euro; il cambio euro/dollaro scambia a metà mattinata poco sotto il massimo di seduta di 1,1067, comunque a distanza dal massimo da circa un mese di 1,1143 visto venerdì scorso. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1056/60 1,1038 DOLLARO/YEN 104,47/50 104,45 EURO/YEN 115,53/56 115,32 EURO/STERLINA 0,8900/04 0,8901 ORO SPOT 1.284,80/5,20 1.281,32 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia