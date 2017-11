FOREX-Dollaro accelera su yen e sterlina, borse sostengono euro

LONDRA, 7 novembre (Reuters) - Negli scambi della tarda mattinata londinese il biglietto verde prende slancio su yen e sterlina, in rialzo di circa 1,5% sulla valuta nipponica e intorno a un punto percentuale su quella britannica. ** Il clima di ritrovata propensione al rischio legato alla schiarita sul fronte politico Usa alla vigilia dell'Election Day premia i listini azionari e insieme l'euro, che viaggia saldamente oltre 1,10 dollari. ** Il cambio sterlina/dollaro ha segnato la settimana scorsa la miglior performance dal 2009 grazie alla prospettiva per Londra di un'uscita 'soft' dall'Unione europea. ** "E' una storia a due facce: da un lato le evoluzioni politiche del dollaro e dall'altro quelle della sterlina" commenta Jane Foley, analista Rabobank. "Se rimane ancora la speranza che la Gran Bretagna possa abbandonare l'Unione europea senza troppi traumi la sterlina dovrebbe recuperare nuovamente terreno. Al momento però l'elemento dominante sono le elezioni Usa" continua. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1052/53 1,1135 DOLLARO/YEN 104,56/61 103,12 EURO/YEN 115,56/59 114,81 EURO/STERLINA 0,8915/17 0,8895 ORO SPOT 1.284,50/5,50 1.303,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia